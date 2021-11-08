«Она живет в Конча-Заспе»: сестра Софии Ротару опровергла слухи, что певица приезжает в Крым

По словам Аурики, в пригороде Киева у исполнительницы дом.

Сестра певицы Софии Ротару Аурика в эфире шоу «Ужин с Дороти» опровергла слухи, что украинская исполнительница частый гость в Крыму.

«Она живет в Конча-Заспе. У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился. Он уже здесь. В Крыму их нет». Аурика Ротару

Как отметила Аурика, ее сестра не любит светские мероприятия.

«Она любит тишину, рыбалку. Мы часто играем с ней в преферанс. Там еще подруга Оксана Сони играет с нами. Тишина и все. Ее водитель ко мне привозит», — сообщила Аурика Ротару.

Отметим, что Конча-Заспа — это исторический район на юге Киева. Территория включает в себя поселки городского типа, расположенные на правом берегу Днепра.

В Крыму у Софии Ротару есть шикарная гостиница «Вилла София». В Ялте ее давно не видели.

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