«Я была изгоем»: Варнава рассказала о травле и побоях в школьные годы

В школе Екатерина Варнава была изгоем. Кому-то не нравилась ее фамилия, кто-то пытался распустить слухи. Ингда будущую звезду даже били. Причина была проста. Она не отдавала вещи, которые одноклассники пытались забрать, не разрешала себя оскорблять.

«Тоже был очень неприятный момент, когда мы уже были старшеклассниками. Мальчик, которому я отказала в прогулке, зашел в туалет, где все ребята курили, и сказал, что он воспользовался мной и бросил. Хотя этого не было. Он соврал. Какое-то количество времени я была изгоем, меня называли шлюхой», — сказала Варнава у Youtube-шоу «Скажи Гордеевой».

Напомним, популярность Варнава получила благодаря КВН. После она стала звездой шоу Comedy Woman на ТНТ.

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