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Могут треснуть от такого: Паршута в черном бикини натянула стринги на завязках до самой талии

Красотка отдыхает в Дубае и шлет оттуда снимки в купальниках счастливым подписчикам.

Могут треснуть от такого: Паршута в черном бикини натянула стринги на завязках до самой талии
Юлия Паршута. Фото: Global Look Press

В этом ноябре в Дубае – настоящий звездопад российских селебрити. Туда на каникулы устремились многие актеры, певцы и светские персоны. Например, накануне на курорте оказались Клава Кока и Егор Крид, которые спровоцировали слухи о своем романе.

Отдыхает на побережье Персидского залива и певица Юлия Паршута. Красотка с удовольствием радует подписчиков микроблога кадрами в купальниках и на этот раз запостила снимок в бикини с лифом-бандо и микрострингами.

Юлия Паршута. Фото: instagram.com/parshoota/

Звезда не постеснялась натянуть трусики на завязках так высоко, как это делает Настя Каменских. От такого натяжения крошечная деталь запросто может треснуть или развязаться, но красоток это не пугает, по всей видимости, и они продолжают будоражить фанатов такими жестами.

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