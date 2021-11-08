Второе пришествие за год: София Ротару приедет в декабре на «Песню года» в Россию

Певица София Ротару в декабре во второй раз за этот год приедет в Россию, где примет участие в записи «Песни года».

Заметим, что София Ротару крайне редко приезжает в последние годы в Россию. В ее графике в основном только частые мероприятия по всему миру. Она дает крупные праздничные концерты на Украине.

Прошедшим летом София Ротару спела на фестивале «Новая волна» в Сочи. И вот скоро состоится второй за этот год приезд в Россию, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что самый масштабный новогодний концерт по традиции идет на телевидении два дня — 1 и 2 января 2022 года. «Песню года» покажу на канале «Россия». Съемки пройдут 4 декабря во дворце «Мегаспорт».

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