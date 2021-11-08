Пусть весь мир подождет: Авербух без жены и крошки-сына уехал в Сочи

Продюсер и хореограф «Ледникового периода» показал, как проводит время на курорте.

У известного фигуриста, занимающегося сейчас различными проектами на льду, Ильи Авербуха осень выдалась жаркой. Он снова выступил соорганизатором телешоу «Ледниковый период», подготовил премьеру своего нового спектакля на льду «Анна Каренина», провел 800-летие Нижнего Новгорода.

А в семье случилось прибавление – на свет появился долгожданный сын от Елизаветы Арзамасовой Лев.

Насыщенные будни продолжаются, и Авербух после премьеры очередного выпуска «Ледникового периода» решил выдохнуть. Артист собрался и уехал в Сочи один, без жены и крошки сына.

Фигурист решил провести выходные с первенцем, 17-летним Мартином от Ирины Лобачевой. Юноша сейчас обосновался в Сочи и был раз встрече с отцом. Они вместе прогулялись по солнечному курорту и показали, как провели время.

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