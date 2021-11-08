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«Он доживает свою жизнь»: причина скандального поведения Гарика Мартиросяна

Комик Саша Малой высказался в адрес шоумена.

«Он доживает свою жизнь»: причина скандального поведения Гарика Мартиросяна
Гарик Мартиросян. Фото: Global Look Press

Недавно Гарик Мартиросян объявил во всеуслышание, что ему «плевать на всех комиков». По словам шоумена, отвечать ни за кого он не будет, ведь среди комиков нет никакой солидарности. Своим мнением на этот счет поделился Саша Малой, который получил популярность благодаря сериалу «Физрук».

По совам Малого, Мартиросян давно выбрал комфортную и лишенную стресса жизнь.

Саша Малой
Саша Малой. Скриншот: youtube.com/»Макарена»

«Для меня было бы удивлением, если бы он стал впрягаться за комедийное сообщество. Для меня он не влияет на индустрию. Его поддержка, нет ее, погоды бы не сделала. Он доживает фактически свою жизнь. Выше того, где он есть сейчас, он уже не залезет», — подчеркнул Саша в эфире шоу «50 вопросов» на YouTube-канале «Макарена».

Напомним, в последнее время в Сети активно обсуждают то, что у Гарика проблемы со здоровьем. Год назад юморист лишился своей пышной шевелюры.

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