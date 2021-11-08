«Пожар» на яхте: Кошкина в халатике огненного цвета показала загорелые прелести

Не все знаменитости торопятся завершить свои отпуска, в которые отправились на период нерабочих дней и праздников в начале ноября. Актриса и телеведущая Яна Кошкина, к примеру, сменила один курорт на другой – покинула Мальдивы на более гостеприимные Сейшелы.

Жгучая брюнетка с аппетитными формами продолжает отдыхать и не вспоминает о делах. Ее контент связан исключительно с морем, солнцем и пляжем. На этот раз знаменитость показала себя в халатике огненного цвета, устроив «пожар» в Сети.

Красотка красиво расположилась на яхте, вытянув длинные загорелые ножки. И едва ли заметила, что одна пышная грудь выпала из распахнутого декольте пляжного халата.

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