«Буду решать с адвокатом»: МХАТ не заплатил Бузовой 446 тысяч рублей

Минувшим летом стало известно, что Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТа. Новость имела эффект бомбы. Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни поддерживали поющую ведущую, другие были против ее дебюта. Тем не менее Бузова сыграла свою роль в постановке «Чудесный грузин», но денег за это, как оказалось, не получила.

МХАТ должен поющей ведущей 446 тысяч рублей за два выхода на сцену.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — сказала Бузова в эфире «Ты не поверишь!» на НТВ.

Добавим, что об отмене спектакля «Чудесный грузин» стало известно 31 октября. Новый генеральный директор театра Владимир Кехман отменил запланированный на 2 ноября показ «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений».

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