«Муж, отец, счастливый человек»: младший сын Валерии отмечает день рождения

Младший сын Валерии – Арсений Шульгин отмечает день рождения. Ему исполнилось 23 года. В своем инстаграм он разместил фото, отметив, что рад всему происходящему в жизни. К слову, в эти дни вся семья отдыхает в Дубае.

«Муж, отец и просто счастливый человек. 23», — написал Шульгин.

Добавим, что отцом Арсений стал в первый день нового года. Его жена Лиана родила дочь 1 января. Малышку назвали Селин.

Напомним, у Арсения есть старшие брат и сестра. Анна, которая взяла себе творческий псевдоним Шена, пошла по стопам знаменитой мамы и увлекается музыкой. Артемий посвятил себя бизнесу. Он живет в Швейцарии.

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