Снимает ее в бикини: Клава Кока появилась на прогулке по Дубаю в компании Егора Крида

Певица в первый же день показала, какие снимки в купальниках ей сделал ее звездный визави.

Любимица молодежи Клава Кока улетела на отдых в Дубай. Причем, не одна, а в сопровождении не менее популярного и любимого публикой Егора Крида. Красотка и краш, как его называют поклонники певицы, уже отметились вместе на прогулке.

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Сначала парочка пошла на пляж, где Крид сделал целую серию снимков своего спутницы в бикини. Клава не стеснялась позировать Егору с самых разных ракурсов, в том числе пикантных, а вечером они вдвоем отправились на променад.

Подписчики уже подозревают, что это не просто командировка или партнерская поездка. Но сами артисты никак не комментируют отношения, предпочитая загадочно интриговать.

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