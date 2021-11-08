Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

«Шоколадка» для Тимура: знойная подруга Тимати в купальнике-ниточках едва не растеряла прелести

Красавица Саша Дони на Мальдивах уже стала смуглянкой.

«Шоколадка» для Тимура: знойная подруга Тимати в купальнике-ниточках едва не растеряла прелести
Тимати и Саша Дони. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Ноябрьский отдых звезд за границей продолжается. Тимати улетел на Мальдивы с серф-кэмпом и прихватил с собой новую подружку, с которой отдыхал ранее на Миконосе. Пока рэпер занят рабочими моментами, его юная пассия развлекается как может.

19-летней Саше Дони есть что предъявить миру. Она идеально делает шпагаты и массаж, а еще может похвастаться ровным шоколадным загаром, полученным за неделю на райском острове.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

Подчеркнуть новый оттенок кожи, а заодно и свои сочные прелести, красотка решила новым купальником. Она облачилась в бикини на ниточках, лиф которого перекрестно закрыл грудь. Но одно неосторожное движение – и бюст с легкостью покинет укромные ткани и окажется на виду. Кстати, на фото он уже норовит сбежать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Звездный стильНовости googleподруга ТиматиСаша Донифото в бикини