«Шоколадка» для Тимура: знойная подруга Тимати в купальнике-ниточках едва не растеряла прелести

Ноябрьский отдых звезд за границей продолжается. Тимати улетел на Мальдивы с серф-кэмпом и прихватил с собой новую подружку, с которой отдыхал ранее на Миконосе. Пока рэпер занят рабочими моментами, его юная пассия развлекается как может.

19-летней Саше Дони есть что предъявить миру. Она идеально делает шпагаты и массаж, а еще может похвастаться ровным шоколадным загаром, полученным за неделю на райском острове.

Подчеркнуть новый оттенок кожи, а заодно и свои сочные прелести, красотка решила новым купальником. Она облачилась в бикини на ниточках, лиф которого перекрестно закрыл грудь. Но одно неосторожное движение – и бюст с легкостью покинет укромные ткани и окажется на виду. Кстати, на фото он уже норовит сбежать.

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