Стиснула и наклонилась: Клава Кока в черном бикини нашла секси-ракурс для своей соблазнительной груди

Певица прилетела в Дубай и сразу же поспешила на пляж.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Краш» Клава Кока очень много работает. И порой спит буквально пару часов в сутки несколько дней подряд. Такой режим звезда решила поставить на паузу и немножко расслабиться.

Кока отправилась в Дубай провести несколько дней под жарким солнышком. В первый же день по прилете на курорт красотка поспешила на пляж.

Кока по дороге позировала для фото. В черном бикини и рубашке поверх плеч звезда выбрала несколько ракурсов, с которых поклонники смогли рассмотреть ее фигуру. А для соблазнительной груди Клава выбрала секси-ракурс – наклонилась и стиснула руками свои формы, которые стали еще аппетитнее.

«Уже традиция ждать фотки в купальнике с моря», «Самая лучшая фигура», «Даже в холодной Москве стало жарко», «Клава, ты супер», «Идеальная», «Вау!», «Шикарна!», «Какая красивая», — пишут восхищенно поклонники под фото.

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