Вот-вот лопнет: опасное платье Бузовой на располневшем афедроне натянулось как воздушный шарик перед хлопком

Певица не боится наряжаться в одежды, которые оборачиваются для нее конфузом на публике.

35-летняя певица Ольга Бузова улетела в Париж. Как именно красотке в период пандемии удалось попасть в страну, история умалчивает. Но с первого же дня звезда гуляет, посещает достопримечательности, ходит по ресторанам.

В минувшие выходные певица посетила очередное заведение общепита. Для выхода в парижский свет красотка облачилась в ярко-синее платье цвета металлик. В наряде с открытыми плечами и опасной длины мини туристка не побоялась даже станцевать, а еще показала себя во всей красе.

Кадры, которыми поделилась Бузова в микроблоге, настораживают и наверняка заставляют переживать не на шутку многих ее фанатов. Дело в том, что платье оказалось мало для новой фигуры располневшей звезды и опасно натянулось на пышном афедроне красотки.

Демонстрируя свою пятую точку, Бузова не побоялась конфуза – глядя на нее, может легко показаться, что платье вот-вот лопнет как надутый воздушный шарик.

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