«Я и море»: Наталья Рудова в «голом» купальнике показала набухшие «вишенки» груди

Пока другие знаменитости наслаждаются ноябрьским отпуском в жарких странах, актриса Наталья Рудова вынуждена ностальгировать по морю и солнышку в холодной Москве. Пока звезда сериала «Татьянин день» не может отправиться на отдых, а потому довольствуется воспоминаниями.

Рудова устроила общение с подписчиками в микроблоге и, отвечая на вопрос про самое яркое воспоминание из детства, призналась: «Я и море, каждый день море».

При этом красотка запостила откровенный снимок в «голом» купальнике – телесный цвет ткани слился с оттенком кожи актрисы. При этом звезда не постеснялась опубликовать кадр, на котором отчетливо видны набухшие «вершинки» груди.

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