«Зрелище +18! Стразы даже там?»: Волочкова в «голом» боди украсила «зону бикини» пайетками

Бывшая прима-балерина Большого театра сверкнула интимными складками, показав всю красоту своего стройного тела.

Анастасия Волочкова свела с ума поклонников, примерив «голое» боди с мерцающими стразами в самых неожиданных местах. Так, к примеру, блестящими пайетками бывшая прима-балерина Большого театра украсила даже свою «ракушку», показав всю красоту стройного тела.

На отдыхе в Турции артистка не раз демонстрировала свою гибкость и растяжку, садясь на шпагат. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова знает толк в сексуальных позах и не перестает удивлять пользователей Сети, хвастаясь природной гибкостью.

«Зрелище +18! Стразы даже там?», «Упс, ай! Вся ракушка блестит», «У многих челюсть отвисла — богиня??», «Ой! Там складочки видны, так интимно», «Прозрачное боди для первой брачной ночи??», «Заветный треугольник весь переливается», «Зачем вам там стразы?? Не колит ваш цветочек?», «Шикарная», «Диву видно сразу», — пишут фолловеры.

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