Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

«Все прилизанно, драйва нет»: Сергей Соседов раскритиковал выступление Алены Апиной на шоу «Суперстар. Возвращение»

Музыкальный критик Сергей Соседов счел, что певица неубедительно исполнила собственный хит про Леху.

«Все прилизанно, драйва нет»: Сергей Соседов раскритиковал выступление Алены Апиной на шоу «Суперстар. Возвращение»
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

На телеканале НТВ стартовал второй сезон популярного шоу «Суперстар. Возвращение», участие в котором принимают звезды прошлых лет – певец Юлиан, Юрий Титов, Анастасия, Алена Апина, Шура, Наталья Власова и другие.

В первом выпуске проекта каждый из вокалистов исполнял собственный хит, но в новой аранжировке.

Алена Апина предстала песню, которая была невероятно популярной в 90-х годах прошлого века – «Леха». Члены жюри по-разному отреагировали на подачу старого хита.

Алена Апина на сцене проекта «Суперстар. Возвращение»
Алена Апина на сцене проекта «Суперстар. Возвращение». Фото: кадр программы «Суперстар. Возвращение»

Музыкальному критику Сергею Соседову не очень понравилось новое прочтение незабвенного «Лехи».

«Песня хитовая, никто не спорит. Но песня со временем выхолостилась совсем. Прошли годы. Леха давно женился на другой, уехал в другой город. Но подошел проект, надо что-то спеть. Все прилизанно, рафинированно. Драйва нет. Это, как говорится, то, да не то», — высказался Сергей Соседов.

Алена Апина дала понять, что недовольна высказываниями судей.

«Мы что судим? — строго спросила она. – Я хочу понимать, как удовлетворить жюри».

«Образ, голос, аранжировку, подачу! Но не тебя», – ответил Сергей Соседов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Суперстар! Возвращение»google новостиАлена АпинаКанал НТВСергей Соседов