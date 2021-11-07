«Все прилизанно, драйва нет»: Сергей Соседов раскритиковал выступление Алены Апиной на шоу «Суперстар. Возвращение»

Музыкальный критик Сергей Соседов счел, что певица неубедительно исполнила собственный хит про Леху.

На телеканале НТВ стартовал второй сезон популярного шоу «Суперстар. Возвращение», участие в котором принимают звезды прошлых лет – певец Юлиан, Юрий Титов, Анастасия, Алена Апина, Шура, Наталья Власова и другие.

В первом выпуске проекта каждый из вокалистов исполнял собственный хит, но в новой аранжировке.

Алена Апина предстала песню, которая была невероятно популярной в 90-х годах прошлого века – «Леха». Члены жюри по-разному отреагировали на подачу старого хита.

Музыкальному критику Сергею Соседову не очень понравилось новое прочтение незабвенного «Лехи».

«Песня хитовая, никто не спорит. Но песня со временем выхолостилась совсем. Прошли годы. Леха давно женился на другой, уехал в другой город. Но подошел проект, надо что-то спеть. Все прилизанно, рафинированно. Драйва нет. Это, как говорится, то, да не то», — высказался Сергей Соседов.

Алена Апина дала понять, что недовольна высказываниями судей.

«Мы что судим? — строго спросила она. – Я хочу понимать, как удовлетворить жюри». «Образ, голос, аранжировку, подачу! Но не тебя», – ответил Сергей Соседов.

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