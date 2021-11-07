«Уснул за две минуты»: Ира Пинчук из «Дома-2» показала подросшего сына от Арая Чобаняна

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян вместе с сыном Давидом сейчас находятся в Дубае.

Пара сняла здесь шикарную квартиру, за которую платит 280 тысяч рублей в месяц. В Дубае Ира Пинчук и Арай Чобанян планируют провести всю зиму.

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Ира Пинчук начала ходить в спортзал, расположенный в их жилищном комплексе, в надежде привести в порядок испорченную за время беременности фигуру. Пара ходит на пляж, отдыхает у бассейна и, конечно же, много времени посвящает сыну.

Давид – малыш беспокойный. Но Ира Пинчук нашла способ его утихомирить. В их квартире в Дубае постоянно звучит релаксирующая музыка. А укачивая сына спать, Ира Пинчук катает его на коляске по квартире.

«Уснул за две минуты», — поделилась Ира Пинчук в микроблоге.

На видео она показала Давида, мирно спящего в коляске. Очевидно, за последнее время наследник Иры Пинчук и Арая Чобаняна заметно подрос.

Девятнадцатого ноября малышу исполнится четыре месяца.

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