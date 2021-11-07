«Эу! Теперь и без трусов?»: 19-летняя подруга Тимати полностью разделась, но зато прикрыла лицо

19-летняя киевлянка Саша Дони, по слухам, стала новым увлечением рэпера Тимати. Правда сама парочка бурный роман на Мальдивах никак не комментирует. При этом красавица-блондинка то и дело публикует в Instagram пикантные снимки в мини-бикини, а загорая на шезлонге, пассия музыканта и вовсе позировала без купальника, сняв даже стринги. При этом застеснявшись девушка спрятала лицо в подушке, уткнувшись в перину.

«Это уже перегиб! Теперь и голышом??», «Кто фоткал-то?? Тимати, небось!», «Половинки груди видны», «Она бы и по городу так ходила, зачем вообще одежда?? Как в лесу», «Брр… вся кожа лоснится от масла», «Эу! Теперь и без трусов», «Последнее с себя сняла ради сексуального кадра», «Уже исподним торгуют», «А где стринги??» — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.