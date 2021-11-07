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«Эу! Теперь и без трусов?»: 19-летняя подруга Тимати полностью разделась, но зато прикрыла лицо

Застеснявшись киевлянка Саша Дони спряталась за подушкой, уткнувшись в перину.

«Эу! Теперь и без трусов?»: 19-летняя подруга Тимати полностью разделась, но зато прикрыла лицо
Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

19-летняя киевлянка Саша Дони, по слухам, стала новым увлечением рэпера Тимати. Правда сама парочка бурный роман на Мальдивах никак не комментирует. При этом красавица-блондинка то и дело публикует в Instagram пикантные снимки в мини-бикини, а загорая на шезлонге, пассия музыканта и вовсе позировала без купальника, сняв даже стринги. При этом застеснявшись девушка спрятала лицо в подушке, уткнувшись в перину.

Любовница Тимати - Саша Дони
Саша Дони позировала без купальника на шезлонге, сняв даже стринги. Фото: Instagram.com/sashadony

«Это уже перегиб! Теперь и голышом??», «Кто фоткал-то?? Тимати, небось!», «Половинки груди видны», «Она бы и по городу так ходила, зачем вообще одежда?? Как в лесу», «Брр… вся кожа лоснится от масла», «Эу! Теперь и без трусов», «Последнее с себя сняла ради сексуального кадра», «Уже исподним торгуют», «А где стринги??» — пишут фолловеры.

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