Лаванда с горчицей: сын Пугачевой и Галкина в домашней одежде растительных оттенков собрал конструктор в замке

Наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри проявил незаурядное усердие и усидчивость.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, восьмилетние близнецы Гарри и Лиза, растут очень смышлеными малышами.

Звездная пара делает многое, чтобы обеспечить наследникам гармоничное развитие.

Гарри и Лиза знают языки, они эрудированны, занимаются музыкой и спортом. А Гарри еще и неплохо подкован технически.

В сторис микроблога Максим Галкин показал видео, доказывающее эту способность сына.

Гарри Галкин в кадре собирает из конструктора «Лего» пианино из множества мелких деталей.

Он с видом знатока объяснил подписчикам звездного отца принцип работы музыкального инструмента.

«Да, это одно из самых больших пианино «Лего» во всем мире. У него педаль двигается, и вот эти штуки поднимаются», — говорил Гарри Галкин.

Затем, заметив, что Максим Галкин слишком увлекся процессом съемок, вместо того, чтобы помогать ему собирать конструктор, Гарри высказал недовольство.

«Папа, почему ты не собираешь «Лего»? Значит, мне приходится все собирать. А тебе приходится оператором быть?! То есть, я тут мучаюсь, смотрю и не понимаю, как это собирать…» — возмутился Гарри Галкин.

Одет Гарри в этот момент был одет просто, по-домашнему, но подчеркнуто аккуратно и со вкусом. На мальчике футболка горчичного оттенка и брюки цвета лаванды.

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