Один образ – три тренда: Бузова взошла на борт частного самолета в элегантном пальто актуального оттенка

Ольга Бузова немного отдохнула в Париже, куда направилась в отпуск из-за отмененных концертов. И вот артистка выбрала новое направление, но какое звезда раскрывать не стала.

Она запечатлелась на трапе частного лайнера в модном луке, загадав подписчикам загадку: «Куда лечу?». Люди наперебой стали писать свои варианты: «В Москву», «В Рим», «В Санкт-Петербург», «К подруге», «Милан», «Украина», «Греция»… Пока Ольга Бузова хранит интригующее молчание и не говорит правильного ответа.

Отметим, что в путешествие певица отправилась в модном образе, совместив сразу три тренда. Во-первых, этой осенью актуальны черные полупрозрачные колготки. Во-вторых, светлая обувь. И, в-третьих, двубортные пальто, в том числе светло-коричневых оттенков.

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