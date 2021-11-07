«Мы с Гарри соревнуемся»: Максим Галкин показал, как вместе с сыном собирает конструктор в замке

Телеведущий Максим Галкин охотно проводит время в компании своего восьмилетнего наследника Гарри.

Шоумен Максим Галкин неделю объявленного локдауна посвятил тому, что провести время со своей семьей.

За эти несколько дней телеведущий довольно часто делился в Instagram домашними видео с участием своих восьмилетних детей от Аллы Пугачевой, близнецов Гарри и Лизы.

Так, в воскресенье вечером Максим Галкин показал, как он вместе с Гарри собирает конструктор «Лего».

«Мы с Гарри соревнуемся, собираем одинаковые детали из конструктора – кто быстрее. Но я вам сейчас покажу, что мы собираем», — сказал в кадре Максим Галкин.

Затем он быстро прошел в другую комнату замк, где стоял игрушечный музыкальный инструмент. Как оказалось, Максим Галкин вместе с Гарри собирал из «Лего» целое пианино.

«Да, это одно из самых больших пианино «Лего» во всем мире. У него педаль двигается, и вот эти штуки поднимаются», — объяснил принцип работы музыкального инструмента Гарри Галкин.

Напомним, ранее Максим Галкин показывал, как Гарри и Лиза играют в карточную игру «Привет, валет!».

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