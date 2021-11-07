«Развод» в Сети: Канье Уэст отписался от Ким Кардашьян в Instagram

Стало известно, что музыкант Канье Уэст отписался от пока еще жены в социальной сети. Ким Кардашьян находится в бракоразводном процессе с артистом.

Еще недавно Канье Уэст говорил, что не хочет разводиться с женой. Он до сих пор считал модель и бизнес-леди своей женщиной. Однако Кардашьян решила иначе.

Американскую знаменитость уже не первый раз видели в компании актера Пита Дэвинсона. Пара успела посетить парк развлечений в Калифорнии, итальянский ресторан и ночной клуб.

Именно это не понравилось Канье Уэст и заставила его отписаться от Ким Кардашьян в Instagram.

Поклонники Уэста уверены, что артисту тяжело наблюдать за развивающимся романом возлюбленной. К слову, самим фолловерам Кардашьян не всегда нравится общение молодого ухажера Ким с многодетной мамочкой.

Дэвидсон славится частыми романами. Однако отношения с актером не приводят ни к чему серьезному. Об этом отметили в Daily Mail.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева рассказала, что ее роднит с Ким Кардашьян. Телеведущая уверяет, что с длинными волосами она становится похожа на зарубежную бизнесвумен.

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