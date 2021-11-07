«Поздравлю с отличной работой»: сын Валерии и Егор Крид стали коллегами

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на личной странице в Instagram снимок с исполнителем Егором Кридом и страшим сыном Валерии. Знаменитость сообщил о сотрудничестве с экс-участником Black Star.

Отметим, что жена Пригожина уже пела с Кридом. Валерия исполнила кавер-версию на собственный трек «Часики», объединившись с Егором Кридом.

Теперь же средний ребенок артистки сделал коллаборацию с шоуменом. Артемий Шульгин давно занимается музыкой и является саундпродюсером в Швейцарии. У Шульгина там своя студия звукозаписи.

Как отмечала Валерия, Артемий пользуется большим спросом у талантливых музыкантов в Монтре.

Судя по последней публикации Иосифа Пригожина, Егор Крид тоже решил воспользоваться услугами Артемия Шульгина.

«Всегда рад быть полезен. Поздравляю с отличной работой!», – отметил Пригожин.

Продюсер показал фото, на котором Шульгин и Крид позируют в компании коллег. Сам Иосиф тоже попал в кадр. Продюсер сидел за рулем черной массивной машины.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин рассказал, зачем ему гражданство Израиля.

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