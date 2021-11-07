Советовала Хромченко: Банщикова облачилась в уютное двубортное пальто оттенка молочного шоколада

Редкая женщина не желает выглядеть чуточку стройнее, даже если сама вполне стройная. Как считает Эвелина Хромченко, сделать это можно при помощи простого стилевого приема – примерив актуальное двубортное пальто.
По мнению модного эксперта, двойной ряд пуговиц как бы собирает фигуру, делая ее визуально более компактной. Тренд на двубортность ранее поддержала Ляйсан Утяшева, представшая в сером пальто на улицах Берлина.
Теперь отметилась в ГУМе в пальто оттенка молочного шоколада двубортного кроя и Анна Банщикова. К слову, коричневые тона в настоящий момент тоже весьма актуальны. Об этом рассказывал Александр Васильев.
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