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Советовала Хромченко: Банщикова облачилась в уютное двубортное пальто оттенка молочного шоколада

Эвелина Хромченко считает, что такие модели делают фигуру более компактной.

Советовала Хромченко: Банщикова облачилась в уютное двубортное пальто оттенка молочного шоколада
Анна Банщикова. Фото: instagram.com/banshikova_anna/

Редкая женщина не желает выглядеть чуточку стройнее, даже если сама вполне стройная. Как считает Эвелина Хромченко, сделать это можно при помощи простого стилевого приема – примерив актуальное двубортное пальто.

По мнению модного эксперта, двойной ряд пуговиц как бы собирает фигуру, делая ее визуально более компактной. Тренд на двубортность ранее поддержала Ляйсан Утяшева, представшая в сером пальто на улицах Берлина.

Теперь отметилась в ГУМе в пальто оттенка молочного шоколада двубортного кроя и Анна Банщикова. К слову, коричневые тона в настоящий момент тоже весьма актуальны. Об этом рассказывал Александр Васильев.

Анна Банщикова. Фото: instagram.com/banshikova_anna/

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Александр ВасильевАнна БанщиковаЛяйсан Утяшевачто модноЭвелина Хромченко