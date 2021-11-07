Советовала Хромченко: Банщикова облачилась в уютное двубортное пальто оттенка молочного шоколада

Эвелина Хромченко считает, что такие модели делают фигуру более компактной.

Редкая женщина не желает выглядеть чуточку стройнее, даже если сама вполне стройная. Как считает Эвелина Хромченко, сделать это можно при помощи простого стилевого приема – примерив актуальное двубортное пальто.

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По мнению модного эксперта, двойной ряд пуговиц как бы собирает фигуру, делая ее визуально более компактной. Тренд на двубортность ранее поддержала Ляйсан Утяшева, представшая в сером пальто на улицах Берлина.

Теперь отметилась в ГУМе в пальто оттенка молочного шоколада двубортного кроя и Анна Банщикова. К слову, коричневые тона в настоящий момент тоже весьма актуальны. Об этом рассказывал Александр Васильев.

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