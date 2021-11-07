«Я живу и делаю, что хочу»: Моргенштерн сцепился с публикой во время выступления в Дубае

Рэпер Моргенштерн возмутился, когда его попросили не использовать ненормативную лексику на сцене.

Популярный у подростков исполнитель Алишер Моргенштерн попал в новый скандал.

На этот раз неприятный инцидент случился в Дубае, где Моргенштерн выходил на сцену вместе с другими музыкантами после боев ММА.

Рэпер исполнял свои хиты, напичканные нецензурной лексикой, как вдруг кто-то из присутствующих на выступлении, попросил его прекратить петь.

Мужчина бросился на сцену, он напомнил Моргенштерну, что в зале присутствуют дети, и предложил рэперу выйти на ринг и поговорить «как мужики».

Моргенштерн попытался охладить пыл разгоряченного зрителя. Он попросил охрану не вмешиваться в конфликт и, наклонившись к мужчине, прочитал ему целую лекцию на тему своего поведения.

Моргенштерн четко дал понять, что тот, кому не нравится его творчество, может покинуть зал.

«Я пою то, что считаю нужным. Не нравится – уходи, никто не держит. Думаешь, я дурачок с татуировкой на лице? Но посмотри, сколько людей пришли меня послушать. Детям не нужно слышать мои тексты? Ну ок. Но зачем ты привел их на концерт? Я живу и делаю, что хочу, а то, что ты сюда пришел, это твое желание, не мое. Мне нельзя материться. А тебе можно угрожать мне? Давай разойдемся мирно», — сказал Моргенштерн.

Об инциденте во время выступления Моргенштерна в Дубае сообщил телеграм-канал Super.ru.

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