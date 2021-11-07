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На променаде с мужем: жена Малинина вслед за Королевой поддержала тренд на безрукавные пуховики

Ранее в такой актуальной куртке появилась на улице Елена Проклова.

На променаде с мужем: жена Малинина вслед за Королевой поддержала тренд на безрукавные пуховики
Эмма и Александр Малинины. Фото: Global look press

Тренд на безрукавные пуховики находит все больший отклик у звезд. Ранее в таком экземпляре отметились на публике: Юлия Михалкова, Наташа Королева и Елена Проклова.

Звезды не побоялись, что такая куртка не слишком хорошо согревает, сделав ставку на стиль. Тем не менее, Наташа Королева нашла выход. Она надела под пуховик плотный джемпер и толстую рубашку в клетку.

Теперь моду на безрукавность поддержала жена Александра Малинина Эмма. В настоящий момент она отдыхает с народным артистом в австрийских Альпах, где довольно солнечная погода. Поэтому знаменитой блондинке было достаточно худи под актуальной курточкой без рукавов. Супруги также не забыли про темные очки.

Эмма и Александр Малинины. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

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