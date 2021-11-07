Модница в Риме: Ляйсан Утяшева позировала на фоне Колизея в золотистых носках с лоферами

В последних Strories личного микроблога гимнастки Ляйсан Утяшеввой появилась фотография знаменитости на фоне Колизея. Примечательно, что телеведущей удалось продемонстрировать сочетание блестящих и матовых фактур.

Утяшева надела маленькое черное платье, а поверх накинула кожаный тренч в цвет. Ляйсан скомбинировала глянцевую ткань под крокодила с матовым материалом. И дополнила наряд симметричными сумками на длинных ремешках.

На ноги Ляйсан надела золотистые носки и лоферы с квадратным носом. Телеведущая повесила на левую ногу браслет в цвет носков.

Завершили образ Утяшевой для прогулки в Италии очки с оправой «кошачий глаз» и сережки круглой формы золотистого цвета.

Ляйсан подчеркнула коротким платьем длинные стройные ножки.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева в алом пальто и лоферах на «тракторной» подошве вышла в Мадриде. Знаменитость подобрала к яркому образу сумочку Yves Saint-Laurent в виде красного сердца на золотой цепочке.

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