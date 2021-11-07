«Классный отдых»: Филипп Киркоров показал детей в брендовых вещах в Абу-Даби

Поп-король отдохнул в Арабских Эмиратах вместе со своими наследниками.

Исполнитель Филипп Киркоров разместил на личной странице в Instagram кадры развлечений его детей в Арабских Эмиратах.

Мартин и Алла-Виктория в одинаковых футболках Versace и шортах и юбке в тон прогулялись по роскошным достопримечательностям Абу-Даби. Также наследники Киркорова резвились в воде, ездили на большой яхте и наслаждаюсь вкусными ужинами восточной кухни.

Филипп Киркоров не жалеет средств на своих детей. Только люксовые наряды и исполнение любых прихотей на отдыхе за рубежом.

«Классный отдых – это эмоции! Мы с детьми наполнились впечатлениями, солнцем. А Мартин и Алла-Виктория уже скучают по развлечениям и пляжу в отеле Абу-Даби», – признался Киркоров.

Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал о методах воспитания дочери. Когда артист жил с Примадонной, он видел взросление Кристины Орбакайте. Маленькая дочка Аллы Пугачевой всегда находилась под пристальным взором охраны. То же Киркоров предпринял для своей наследницы.

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