Элджей, пока!: Настя Ивлеева мечтает о романе с грузином

Телеведущая посетила Грузию, где встретила очень много красивых мужчин.

В последних Stories личного микроблога подруги Насти Ивлеевой появилась запись, в которой бывшая жена музыканта Элджея сделала громкое заявление о своей личной жизни.

Отметим, телеведущие и приятельницы Юля Коваль и Настя Ивлеева улетели на выходные в Грузию. Знаменитости влюбились в страну гор и вкусного вина. Особенно блондинкам понравились местные мужчины.

После развода с Элджеем Ивлеева живет одна. Блогер брала паузу в личной жизни. Но теперь готова к новым отношениям.

«У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами. Только не с одним. Мы в восторге от грузин! Это очень красивые люди, мы бы хотели. Поэтому, пишите все в комментариях», – призналась Ивлеева.

Напомним, ранее Настя Ивлеева обиделась на бывшего мужа за то, что он не написал трогательную песню о расставании с ней. Блогер ожидала, что строчки из песни Элджея заставят ее рыдать.

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