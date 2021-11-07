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«Это нормально?»: Нюша рассказала о первых влюбленностях дочери Симбы

Малышке на днях исполнилось три года.

«Это нормально?»: Нюша рассказала о первых влюбленностях дочери Симбы
Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

В последних публикациях исполнительницы Нюши появилась запись, в которой знаменитость показала трогательное фото с наследницей и мужем. Примечательно, что под снимком певица сообщила о своем наблюдении за дочерью.

Напомним, недавно у дочери бизнесмена Игоря Сивова и исполнительницы Нюши был день рождения. Симбе исполнилось три года.

Несмотря на столь юный возраст, девочка чувствует себя взрослой. Малышка любит снимать с мамой для TikTok и отлично разбирается в трендах этой медиаплощадки. Также наследница Нюши уверена, что готова для своей первой любви.

Нюша. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha
Нюша с мужем и дочерью. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша призналась, что дочь мечтает найти своего принца. Более того, потенциального рыцаря малышка видит почти во всех мальчиках, окружающих ее.

«Замок принцессы для принцессы Симбы. Малышка сейчас в каждом мальчике видит потенциального принца. Я вот думаю, это нормально? И когда это пройдет?» – поинтересовалась у поклонников Нюша.

Напомним, ранее исполнительница Нюша показала, как прошел день рождения ее первенца. На трехлетие дочери Симбы артистка вместе мужем устроили вечеринку в стиле процесс Диснея.

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