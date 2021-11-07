«Это нормально?»: Нюша рассказала о первых влюбленностях дочери Симбы

Малышке на днях исполнилось три года.

В последних публикациях исполнительницы Нюши появилась запись, в которой знаменитость показала трогательное фото с наследницей и мужем. Примечательно, что под снимком певица сообщила о своем наблюдении за дочерью.

Напомним, недавно у дочери бизнесмена Игоря Сивова и исполнительницы Нюши был день рождения. Симбе исполнилось три года.

Несмотря на столь юный возраст, девочка чувствует себя взрослой. Малышка любит снимать с мамой для TikTok и отлично разбирается в трендах этой медиаплощадки. Также наследница Нюши уверена, что готова для своей первой любви.

Нюша призналась, что дочь мечтает найти своего принца. Более того, потенциального рыцаря малышка видит почти во всех мальчиках, окружающих ее.

«Замок принцессы для принцессы Симбы. Малышка сейчас в каждом мальчике видит потенциального принца. Я вот думаю, это нормально? И когда это пройдет?» – поинтересовалась у поклонников Нюша.

Напомним, ранее исполнительница Нюша показала, как прошел день рождения ее первенца. На трехлетие дочери Симбы артистка вместе мужем устроили вечеринку в стиле процесс Диснея.

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