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Удобные и стильные: Арзамасова отметилась в модных сапогах на низком каблуке, которые советовала Хромченко

Они напоминают ботинки челси.

Удобные и стильные: Арзамасова отметилась в модных сапогах на низком каблуке, которые советовала Хромченко
Елизавета Арзамасова. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор», что в сезоне 2021-2022 стали актуальны модели сапог на низком каблуке или вовсе без каблука типа ботинок челси внизу. Они имеют закругленный мыс и вставки-резинки по бокам.

Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Именно в таком экземпляре отметилась на публике Елизавета Арзамасова. Актриса выбрала сапоги и трикотажный комплект с модным свободным свитером и джоггерами самого актуального цвета года – серого.

Елизавета Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Напомним, этот тон Институт цвета Pantone назвал самым главным, наряду с желтым, в 2021 году. Таким образом эксперты отразили настроение людей в период эпидемии коронавируса.

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