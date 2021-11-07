Удобные и стильные: Арзамасова отметилась в модных сапогах на низком каблуке, которые советовала Хромченко

Эвелина Хромченко рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор», что в сезоне 2021-2022 стали актуальны модели сапог на низком каблуке или вовсе без каблука типа ботинок челси внизу. Они имеют закругленный мыс и вставки-резинки по бокам.

Именно в таком экземпляре отметилась на публике Елизавета Арзамасова. Актриса выбрала сапоги и трикотажный комплект с модным свободным свитером и джоггерами самого актуального цвета года – серого.

Напомним, этот тон Институт цвета Pantone назвал самым главным, наряду с желтым, в 2021 году. Таким образом эксперты отразили настроение людей в период эпидемии коронавируса.

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