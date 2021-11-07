«Ура! И дождь, и солнце!»: Юлия Пересильд насладилась Мальдивами вместе с большой семьей

Исполнительница главной роли в фильме «Вызов. Время первых» Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от погружения с маской и прогулки под водой.

Пересильд призналась, что вначале боялась, но все же решилась на эксперимент. После полета в космос актриса привыкла бороться со страхом ради приключений.

«Ура! И дождь, и солнце! И мы наконец решились на снорклинг (это плавание по рифам с маской)! Это просто восторг! Как же красиво! Тысячи видов рыбок — всех цветов и оттенков!!!», – заявила Пересильд.

Девчонки сначала боялись, я тоже, сказать, сначала волновалась — акулы (которых мы тут видели много), скаты, мурены и т. д. Но, нет, это не страшно, это страшно красиво! И невозможно выйти из океана, ты просто залипаешь на этой красоте! Мы плавали с инструктором. Он еще и кучу всего рассказал и показал. Завтра пойдем уже сами! Сейчас дождь, но мы столько впечатлений урвали сегодня, кайф», – подчеркнула Юлия.

Напомним, ранее Юлия Пересильд рассказала о нервной стыковке корабля с МКС. Актриса и режиссер Клим Шипенко провели 12 суток на орбите.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.