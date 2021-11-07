Нет денег на импланты? «Невестка» Королевой показала секси-игры с Архипом, засветив беззубый рот

Девушка ведущего Архипа Глушко, сына Наташи Королевой решила показать публике секси-игры с наследником звезды. Видео Мелисса обнародовала в личном блоге.

Танцовщица на пилоне постаралась максимально эротично высунуть язык. В этот момент он засветила явный некомплект зубов у себя во рту. Однако Архипа, эта особенность его возлюбленной явно не смущает. Влюбленный юноша в ответ вылизал ей щеку.

Отметим, что Мелисса приобщила сына Наташи Королевой к своему ремеслу – Архип тоже увлекся танцами на пилоне и даже стал принимать участие в соревнованиях. Однако Наташа Королева, похоже, решила переориентировать свою потенциальную родственницу на другое ремесло. В личном блоге она ее активно позиционирует как визажиста. Мало то, Мелисса сделала макияж ей и Архипу для шоу «Муз-ТВ» на Хеллоуин.

Отметим, что пока сын Наташи Королевой и его пассия живут у певицы в доме на мансардном этаже.

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