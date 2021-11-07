«Бедра сплющила аж холмик вздыбился»: Хилькевич в «голом» монокини изящно стиснула свою «ватрушку»

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» похвасталась стройной фигурой без прикрас.

Анна Хилькевич может дать фору даже моделям с мировыми именами. Несмотря на то, что актриса уже дважды мама, она выглядит словно юная девочка. А ее сногсшибательной фигуре можно только позавидовать. В «голом» монокини красавица-блондинка засветила прелести звездного тела, сексапильно утяну свой «заветный холмик». Хилькевич эффектно стиснула бедра, показав всю красоту своих «сочных» прелестей.

«Бедра сплющила аж холмик вздыбился», «Вся мокренькая??», «Ауф! Пошла жара», «Вай, горячая мамасита», «Упс, ай! Ватрушку стиснула», «Купальник вам не жмет??», «Сексуальность зашкаливает», «Куда только муж сморит??», «Такая тонкая талия и это у мамы двоих детей», «Что?? У нее две дочери и такая бомбезная фигура? Не верим», «Соблазнительница», «Морская нимфа», — пишут фолловеры.

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