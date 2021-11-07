«Молодым на зависть»: Кабо своим видом сзади в бикини показала, какой идеальной может быть пятая точка у 53-летних

Актриса запечатлелась в спа-комплексе отеля на отдыхе.

Ольга Кабо не побоялась ограничений, которые действуют при заселении в отели Краснодарского края и отправилась в Геленджик.

Здесь актриса поселилась в пятизвездочным отеле со спа-комплексом. Своим поклонникам она рассказала, что начинает каждый день с крио-сауны, душа «Шарко», подводного, а также балийского массажей.

В личном блоге Ольга Кабо обнародовала фото из спа-комплекса отеля, запечатлевшись в купальнике сзади. 53-летняя звезда продемонстрировала роскошную фигуру и подтянутую пятую точку.

«Молодым на зависть», «Красавица!», «Чудесная красота! Ольга – королева!», «Шикарнейший вид!» — прокомментировали снимок фолловеры.

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