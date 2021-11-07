«За такую любовь к жизни!»: Влад Лисовец вспомнил, как Жанна Фриске спасла его от депрессии

Стилист Влад Лисовец поблагодарил судьбу за дружбу с Жанной Фриске. Знаменитость тяжело пережил смерть приятельницы, но сохранил навечно память о близком человеке.
Лисовец собственными глазами видел, как угасала Фриске:
«Чик! И тишина! Потом мне Оля написала: «Ей стало хуже. Владичка, надо готовиться, она впала в кому…» В общем, такая история… Не хочу…».
Лисовец признался, что подруга вопреки страшному диагнозу сама поддерживала окружающих.
«Я очень ей благодарен. Знаешь за что? За такую любовь к жизни! А звонить мне, когда у меня была депрессия? Эта история останется со мной на всю жизнь. Это просто кино. Еду в машине, по стеклу стекает грязь, все такое грустное и мерзкое. Вдруг звонит телефон, снимаю трубку, а там Жанна: «Владичка, на улице такая погода ужасная. Тебе, наверное, очень плохо? Не грусти! Тебе это так не идет. Пожалуйста, все будет хорошо», – вспомнил Лисовец в шоу «Света вокруг света».
Напомним, ранее Влад Лисовец рассказал о своем детстве, проведенном в Баку. Стилист вспомнил, каким хулиганом был в школьные годы.
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