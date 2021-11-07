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Довел до слез: Кейт Миддлтон расплакалась после слов принца Уильяма

История произошла в 2006-м году.

Довел до слез: Кейт Миддлтон расплакалась после слов принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились будучи студентами. Они встречались почти десять лет, прежде чем стали законными супругами в 2011-м. А в 2006-м произошла не очень приятная для Кейт история.

Возлюбленные планировали встретить Новый 2006-й год вместе, в доме Миддлтонов. Однако принц поехал в Сандрингем, который находится примерно в 160 км от Лондона. Именно там вся британская королевская семья отмечает новогодние праздники. Когда Уильям объявил об этом Кейт, она расплакалась. Об этом пишет Express.

Напомним, в этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили десятилетие совместной жизни. Они воспитывают троих детей.

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