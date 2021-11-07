Где густота? Где объем? Кристина Орбакайте отметилась на публике без укладки волос

Кристина Орбакайте отметилась в салоне красоты у Влада Лисовца. Они давно дружат и нередко дочь Аллы Пугачевой захаживает к эксперту моды не только для смены имиджа, но и просто провести приятно время.

На этот раз артистка пришла к приятелю, чтобы обсудить с ними новый совместный проект. Об этом она рассказала фолловерам в личном блоге. Однако пока Кристина Орбакайте решила хранить его в секрете.

В гости к Лисовцу Орбакайте явилась без укладки, показав публике обычные волосы без привычного объема и пышности. Звезда просто сделала прямую челку и собрала по бокам немного прядей.

А вам нравится Кристина Орбакайте без укладки?

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