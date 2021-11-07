Больше 16 тысяч: Лайма Вайкуле со всеми почестями хоронит своих собак

Артистка не жалеет сил и финансов для четвероногих друзей.

Стало известно, сколько исполнительница Лайма Вайкуле тратит на содержание могилки для своих усопших питомцев.

Отметим, певица – большая любительница собак и других домашних животных. Вайкуле готова тратить любые суммы на лечение четвероногих друзей. Однако даже зарубежные врачи и самые дорогостоящие клиники не могут продлить жизнь собак Вайкуле навечно.

Артистка похоронила уже четверых собак. Все они покоятся в одном месте, недалеко от Риги.

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Вайкуле хоронит любимых бульдогов со всеми почестями. Артистка тратит деньги на ритуальные услуги с кремацией, памятником и последующим уходом за могилой более 16 тысяч рублей. И далее Вайкуле доплачивает ежегодно еще чуть более 2 тысяч за каждую могилку. Об этом сообщает ЭГ.

К слову, на кладбище питомцев Лайма Вайкуле покоится даже создатель этого погребального места – модельер Угис Рукитис.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле поддела подпругу и певицу Аллу Пугачеву. Артистки отдыхали в саду загородного дома в освежающих образах и демонстрировали свой талант.

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