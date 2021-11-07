«Уф! Ноги раскинула и пирожком в лицо»: пассия Тимати в стрингах задрала бедра, сверкнув торчащим холмиком

Экс-«холостяку», рэперу Тимати приписывают роман с 19-летней киевлянкой. Поговаривают, что на Мальдивы бизнесмен улетел вместе с дочкой Алисой, мамой Симоной и новой подругой. Позже бывшая свекровь Алены Шишковой ответила на хейт в Instagram, не оставив без внимания критику поклонников.

Так, фанаты обругали Тимати за то, что в поездки с дочерью он берет с собой своих подружек, меняя их как перчатки. На что Симона дала жесткий отпор, уточнив, что Алиса не интересуется личной жизнью отца и за всеми девушками на Мальдивах не следит. У малышки свои детские увлечения, которые никак не связаны со взрослой жизнью ее звездного папы.

Тем временем, поклонники не перестают перебирать «горячие» снимки Саши Дони. Пассия рэпера Тимати знает, как привлечь к себе внимание. То киевлянка позировала в шпагате, стоя на руках, то задрала ногу едва ли не до плеч, сверкнув своими прелестями в алых тесны стрингах, намекнув, что с растяжкой у нее все в полном порядке.

«Ба! Ногу задрала и пирожок навыпуск», «Куда так ногу тянуть-то?? Глянь, уже цветочек свой показала», «Чтобы сразу дать понять — с растяжкой проблем не будет», «Уф! Ноги раскинула и пирожком в лицо», «Отпад! Главное через перила не перемахнуть в такой позе», — пишут фолловеры.

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