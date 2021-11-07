«Изображают из себя святых, правильных»: Шаляпин высказался о российском шоу-бизнесе

Периодически Прохор Шаляпин слышит в свой адрес не самые лестные высказывания. Артиста обвиняют в том, что он живет за счет взрослых и успешных женщин. Так, последней женой Прохора была миллионерша из Канады Татьяна Дэвис, которая умерла от коронавируса в конце сентября.

Шаляпин же с этими утверждениями категорически не согласен.

«Если бы я был настоящим альфонсом, то я весь этот курятник на телевидение не таскал бы за собой. Я бы альфонсировал красивенько, клипы снимал, на красивых машинах разъезжал. У нас половина эстрады — проститутки и альфонсы. Они выходят на сцену, поют, изображают из себя святых, правильных. Откуда ты сам можешь купить себе квартиру за 50 миллионов? Откуда ты сам можешь купить за 20 миллионов машину бизнес-класса? Как заработать? Я не знаю», — сказал Шаляпин в эфире «Однажды…» на НТВ.

Добавим, ранее Прохор Шаляпин рассказывал, что на концертах ему зачастую уделяют внимание дамы бальзаковского возраста.

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