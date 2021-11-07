«Упс, на четвереньках? Крепкий задик торчком»: Волочкова в стрингах-ниточках меж бедер обнажила ягодицы за валуном

Бывшая прима-балерина Большого театра показала всю красоту своего аппетитного тела.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров, которые позавидовали частым путешествиям бывшей примы-балерины Большого театра. Артистка заявила, что сама неплохо зарабатывает и не нуждается в финансовой поддержке от мужчин. А всем «диванным критикам» экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова советовала перестать считать чужие доходы и знаться собой.

На отдыхе Волочкова в сексуальном васильковом купальнике блеснула упругим «тылом» в стрингах-ниточках, оголив свои крепкие прелести, спрятавшись за валуном.

«Упс, на четвереньках? Крепкий задик торчком», «Трусики-ниточки не скроют всю прелесть ваших «сочных» ягодиц», «Ух, до чего сексуальная», «Настюша, пожалейте наши нервы! Все мужики на пляже слюну пускают», «Шикарный бюст! Просто красотка», — пишут фолловеры.

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