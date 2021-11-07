«Со мной не выходят на связь»: Бузова намекнула, что МХАТ не заплатил ей гонорары за спектакли

По словам певицы, она будет решать этот вопрос со своими адвокатами.

Певица Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ намекнула, что так и не получила деньги за сыгранные на сцене МХАТа имени Горького спектакли.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство со своим адвокатом». Ольга Бузова

Между тем вину за приглашение Бузовой во МХАТ взял на себя продюсер Иосиф Пригожин. «Я виноват в том, что она там оказалась. Мы два месяца вели переговоры, чтобы Валерия сыграла роль. Оля — молодец. Она в этом смысле гениальная. Теперь она может смело писать, что играла во МХАТе. Она же играла во МХАТе, она же не соврет. В принципе давайте завтра назовем «Тикток-МХАТ». И пусть там тиктокеры играют. А что нет то?» — сказал он.

Напомним, что Ольга Бузова играла шпионку Беллу Шанталь в постановке «Чудесный грузин». За два выхода на сцену ей должны 446 тысяч рублей.

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