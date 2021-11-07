Тюрьма за получение взяток: в чем обвиняют мать Шаляпина, которая работает сестрой-хозяйкой

Мать музыканта Прохора Шаляпина Елена Колесникова, как рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ может сесть в тюрьму на шесть лет.

Елена Колесникова работает сестрой-хозяйкой в одной из больниц Волгограда. По слухам, она помогала заключенным уклоняться от исправительных работ, выдавала липовые справки и брала за это деньги. Ей вменяют четыре эпизода с получением взяток на общую сумму 50 тысяч рублей.

«Нашли кого разрабатывать. Несчастную техничку за зарплату в тысячу рублей. Если бы мама была взяточницей, то я аплодировал ей стоя. Ее просто подставили. Она не является должностным лицом. Ее оформили на работу задним числом, а она подписала документ». Прохор Шаляпин

Ранее Прохор Шаляпин признавался, что давно просил мать уйти на пенсию. Но родительнице было скучно сидеть одной дома.

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