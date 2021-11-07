Райские острова: Кошкина приоткрыла грудь, позируя на яхте

Яна Кошкина наслаждается отдыхом в тропиках. Сначала телеведущая вместе с отцом загорала на Мальдивах, а теперь оказалась на Сейшелах.

В своем инстаграм она поделилась снимком, где позировала на яхте. Яна накинула на плечи яркий халатик. Но он не скрыл пышный бюст эффектной брюнетки.

Добавим, о личной жизни Яна Кошкина ничего не рассказывает своим фанатам. Периодически ей приписывают самые разные романы со многими представителями шоу-бизнеса. Актриса отмечает, что уже давно привыкла к подобным вещам и никак на это не реагирует.

Напомним, Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря ситкому «ЧОП». Недавно, по приглашению Константина Богомолова, она дебютировала на сцене театра.

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