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Райские острова: Кошкина приоткрыла грудь, позируя на яхте

Телеведущая отдыхает на Сейшелах.

Райские острова: Кошкина приоткрыла грудь, позируя на яхте
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина наслаждается отдыхом в тропиках. Сначала телеведущая вместе с отцом загорала на Мальдивах, а теперь оказалась на Сейшелах.

В своем инстаграм она поделилась снимком, где позировала на яхте. Яна накинула на плечи яркий халатик. Но он не скрыл пышный бюст эффектной брюнетки.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Скриншот: instagram.com/yana_koshkina_official

Добавим, о личной жизни Яна Кошкина ничего не рассказывает своим фанатам. Периодически ей приписывают самые разные романы со многими представителями шоу-бизнеса. Актриса отмечает, что уже давно привыкла к подобным вещам и никак на это не реагирует.

Напомним, Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря ситкому «ЧОП». Недавно, по приглашению Константина Богомолова,  она дебютировала на сцене театра.

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