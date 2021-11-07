Как правильно хранить сезонные вещи, чтобы они выглядели новыми
Видео
Как Павел Прилучный выбирал между боксом и танцами
Видео

«Ему не хватало адреналина»: Кудрявцева вспомнила погибшего в авиакатастрофе Колтового

Ровно год назад, 7 ноября, телеведущий разбился во время полета на самолете.

«Ему не хватало адреналина»: Кудрявцева вспомнила погибшего в авиакатастрофе Колтового
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева со слезами на глазах в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила своего друга ведущего Александра Колтового, погибшего в авиакатастрофе.

Александр Колтовой
Александр Колтовой. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Самое светлое и самое доброе только о Сашке остается. Я его спрашивала: «Саша, ты вообще кричать-то умеешь». Он говорил, что умеет. Но я даже не представляла, что он может на кого-то повысить голос. Никогда этого не слышала».

Лера Кудрявцева

По словам Кудрявцевой, произошла какая-то чудовищная несправедливость. «Он мне однажды утром позвонил и говорит: «Я буду сейчас над тобой пролетать. Я говорю, что ветер. Он не боялся. Он этим жил. Ему не хватало адреналина», — заметила Лера Кудрявцева.

Напомним, что Александр Колтовой буквально бредил небом. «Ты где-то высоко, но всегда в наших сердцах», — говорят сегодня о нем коллеги с канала НТВ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр КолтовойКанал НТВЛера КудрявцеваНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"