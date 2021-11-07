Начал резко потеть при пересечении реки: что случилось с единственным сыном Игоря Кириллова

Всеволоду было всего сорок лет, когда он ушел из жизни.

Диктор Игорь Кириллов не любил при жизни говорить о своем единственном сыне Всеволоде. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Коллеги не знают, что стало причиной ссоры.

Говорят, что Кириллов не принял увлечение сына – сафари в Африке. Сын Кирилова сначала увлекся стендовой стрельбой, а потом стал организовывать для богатых туры за рубеж. Из одной из таких поездок он и не вернулся.

Всеволод умер на руках у друга. Ему было всего 40 лет. Его друг Хайден вспомнил, что тогда случилось.

«Он начал потеть. Мы пересекали реку. Я предложил ему окунуться. Но он захотел пойти в лагерь. Там была желтуха, гепатит и еще что-то. Он сильный парень. Убивал антилопу и других животных, но здесь не выжил». Друг Всеволода Кириллова

Напомним, что у Всеволода осталась жена и четверо детей. Кириллов честно говорил, что не был близок с сыном.

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