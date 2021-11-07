«У нее крыша съехала»: Успенская высказалась после обвинений в воровстве песни у Лапиной

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась после обвинений в воровстве песни у актрисы Натальи Лапиной.

«Женщина в неадеквате. У меня все права куплены. У нее крыша съехала. Она просто не знает, как сегодня на себя обратить внимание. У меня права защищены». Любовь Успенская

Сама Лапина просто возмущена. «У меня просто все воруют. Сама звезда в курсе. И сама, наверняка, в доле. Я даже не сомневаюсь. Я написала хит. Его поет вся страна. Каждая собака в Тиктоке. Все миллионные просмотры – это мои деньги тоже. Очень много народу скачало песню. Море концертов. Я не видела ни одного отчета, ни одного рубля. Я выгляжу полной дурой», — ответила на это Наталья Лапина.

Напомним, что год назад Любовь Успенская купила у актрисы и певицы Натальи Лапиной песню «По полюшку». Успенская презентовала клип на своем дне рождения и, перечисляя всех причастных, забыла упомянуть об авторе музыки и слов.

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