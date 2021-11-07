В Сети обсуждают замену солистки в группе Artik & Asti

Музыкальный коллектив Artik и Asti сообщили о об уходе солистки Анны Дзюбы, более известной под псевдонимом Asti. Теперь коллега артистки ищет новую исполнительницу.

В этом году коллектив отмечает десятилетие большим туром по России. Однако поклонники дуэта не верят, что он станет прощальным. Во всяком случае для Анны Дзюбы.

Продюсер Artik уже ищет замену для Анны. Пока артист не раскрыл имя кандидаток на роль его соучастницы в группе. А вот фолловеры устроили бурное обсуждение, кто из российских певиц подошел бы артисту.

Поклонники предложили Mary Gu и Асия, а также восходящую звезду Tik-Tok CHEZARA.

«Если вы хотите что-то показать, просто присылайте ваши видео, аудио в Direct на страницу нашего лейбла», – отметил Artik в личном микроблоге группы.

Напомним, ранее Анна Дзюба объяснила свой уход из группы, в которой проработала много лет. Об этом знаменитость рассказала в интервью Ксении Собчак.

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