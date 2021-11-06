«Исчезаю с радаров и эхолотов»: Яна Чурикова в честь дня рождения устроила детокс от общения

Телеведущая Яна Чурикова разместила в своем последнем посте фотографию на прогулке в солнечный день. Примечательно, что там же знаменитость сообщила о своем «исчезновении».

В субботу, шестого ноября Яна Чурикова отмечает день рождения. В честь своего 43-летия Яна решила временно отстраниться от социальных сетей. Поэтому телеведущая порадовала поклонников летним фото в цветочном платье. И также попросила прощения за то, что не будет общаться с фолловерами в день своего рождения.

«Дорогие подписчики, друзья и коллеги! В преддверии наступающего нового года погружаюсь в глубины и временно исчезаю с радаров и эхолотов, буду без связи. Если не отвечу кому оперативно — прошу понять и простить. Но обязательно отвечу всем. Вернусь уже в новом году. (Своем, конечно, настоящий Новый год пишется с большой буквы)», – заявила Яна Чурикова.

Напомним, ранее Яна Чурикова показала Анну Нетребко в платье в пол с прозрачными вставками. Оперная певица готовилась с размахом отметить юбилей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.