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«Исчезаю с радаров и эхолотов»: Яна Чурикова в честь дня рождения устроила детокс от общения

Знаменитость встретила в этом году 43-летие.

«Исчезаю с радаров и эхолотов»: Яна Чурикова в честь дня рождения устроила детокс от общения
Яна Чурикова. Фото: Instagram.com/yana_chu

Телеведущая Яна Чурикова разместила в своем последнем посте фотографию на прогулке в солнечный день. Примечательно, что там же знаменитость сообщила о своем «исчезновении».

В субботу, шестого ноября Яна Чурикова отмечает день рождения. В честь своего 43-летия Яна решила временно отстраниться от социальных сетей. Поэтому телеведущая порадовала поклонников летним фото в цветочном платье. И также попросила прощения за то, что не будет общаться с фолловерами в день своего рождения.

Яна Чурикова. Фото: Instagram.com/yana_chu
Яна Чурикова на прогулке. Фото: Instagram.com/yana_chu

«Дорогие подписчики, друзья и коллеги! В преддверии наступающего нового года погружаюсь в глубины и временно исчезаю с радаров и эхолотов, буду без связи. Если не отвечу кому оперативно — прошу понять и простить. Но обязательно отвечу всем. Вернусь уже в новом году. (Своем, конечно, настоящий Новый год пишется с большой буквы)», – заявила Яна Чурикова.

Напомним, ранее Яна Чурикова показала Анну Нетребко в платье в пол с прозрачными вставками. Оперная певица готовилась с размахом отметить юбилей.

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